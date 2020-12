Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Randalierer landet in Gewahrsam

PirmasensPirmasens (ots)

Am Donnerstag, den 24.12.2020, um 01:39 Uhr meldete eine 45-jährige Frau aus Pirmasens, dass ihr 28-jähriger Bekannter aus Pirmasens bei ihr in der Wohnung in der Alleestraße, Pirmasens randalieren würde. Vor Ort wurde der 28-jährige Mann stark alkoholisiert mit 2,11 Promille angetroffen und der Wohnung verwiesen. Da er wenig später erneut bei 45-jährigen Frau an der Wohnungstür randalierte wurde ihm die Gewahrsamnahme erklärt und der musste bis zur Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle bei der Polizei verbleiben. | pips

