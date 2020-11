Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Zeit: 14.11.2020, 12:20 Uhr Ort: Zweibrücken, Finkenstraße 12 Ein blauer Opel-Astra, der am Straßenrand mit der Front in Richtung Ixheimer Straße entgegen der Fahrtrichtung geparkt war, wurde von einem bislang unbekannten Täter an der Fahrerseite (vordere und hintere Tür) zerkratzt, indem er mit einem scharfkantigen Gegenstand zwei lange horizontale Kratzer in den Lack ritzte. Dazu muss der Täter vom Bürgersteig aus agiert haben. Am Opel entstand Sachschaden von ca. 800 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. | pizw

