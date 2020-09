Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Exhibitionist

Zweibrücken (ots)

Zeit: 21.09.2020, 17:10 Uhr - 17:25 Uhr Ort: Zweibrücken, Am Krummacker SV: Beim Spazierengehen auf einem Feldweg nahm eine junge Frau aus einer Entfernung von ca. 100 Metern einen nackten Mann wahr, der zunächst im Acker stand und sich dann langsam in ihre Richtung bewegte. Die Frau rannte davon und verständigte umgehend die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung, die kurz darauf vor Ort war, konnte den nackten Mann ebenfalls aus größerer Entfernung auf dem Feld nahe des Kirchbergs oberhalb des Geländes der Gartenfreunde Ixheim sehen. Er rannte beim Erblicken des Streifenwagens in Richtung Wald davon, so dass er aufgrund der großen Entfernung auf den Augen verloren wurde. Im unwegsamen Gelände konnte die Person im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden.

Personenbeschreibung: 35 - 45 Jahre alt, europäisches Aussehen, Glatze.

Weitere Details zum Aussehen des unbekannten Mannes konnten aufgrund der großen Entfernung nicht erlangt werden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de / Tel.: 06332/9760) hat ein Strafverfahren wegen Exhibitionismus eingeleitet und sucht weitere Zeugen, die möglicherweise im beschriebenen Bereich zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. | pizw

