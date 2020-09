Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Jugendschutzkontrollen

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum 11.09.2020, 16:00 Uhr - 11.09.2020, 23:00 Uhr führten Kräfte der Polizeiinspektion Pirmasens Jugendschutzkontrollen im Stadtgebiet durch. Hierbei konnten in Höhe der Festhalle bei Kontrollen mehrere Gramm Rauschgift sowie ein Schlagstock und ein Einhandmesser sichergestellt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Bei der beabsichtigten Kontrolle einer größeren Gruppe Jugendlicher am Exerzierplatz versuchte sich ein 18-jähriger der Kontrolle zu entziehen, indem er sich vor den Beamten auf sein Mofa setzte und wegfuhr. Er konnte jedoch einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass er alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,09 Promille. Es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Den 18-jährigen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Monat Fahrverbot. /pips

