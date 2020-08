Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallbeteiligter flüchtet nach Überschlag einer Entgegenkommenden

Bild-Infos

Download

Zweibrücken (ots)

Zeit: 25.08.2020, 21:25 Uhr Ort: Zweibrücken, Landesstraße 465 SV: Eine 34-jährige Frau befuhr mit ihrem silberfarbenen VW-Polo die L 465 von Altheim kommend in Fahrtrichtung Zweibrücken-Hengstbach. In einer Linkskurve zwischen den Ortschaften kam ihr ein Fahrzeug aus Richtung Hengstbach entgegen. Als es plötzlich laut knallte (vermutlich Spiegel/Spiegel-Kontakt), erschrak die 34-Jährige und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und überschlug sich. Nach ca. 150 Metern kam der VW-Polo rechts neben der Fahrbahn auf allen vier Rädern zum Stillstand. Der entgegenkommende Pkw entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Altheim. Dabei fiel er einer aus Richtung Altheim kommenden Pkw-Fahrerin auf, weil er sich ihr zunächst in langsamer Fahrt und mit eingeschalteter Warnblinkanlage näherte, dann aber plötzlich den Warnblinker ausschaltete und mit hohem Tempo in Richtung Altheim davonfuhr. Bei dem geflüchteten Pkw könnte es sich um einen roten Kombi gehandelt haben. Weitere Angaben konnten zunächst nicht erlangt werden. Das unbekannte Fahrzeug dürfte aber einen frischen Schaden an seinem linken Außenspiegel haben. Die 34-jährige Polo-Fahrerin erlitt bei dem Unfall keine sichtbaren Verletzungen, wurde aber dennoch vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden (3.000 EUR) und musste abgeschleppt werden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/976-0 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) fahndet nach dem unbekannten unfallbeteiligten Fahrzeug, vermutlich einem roten Pkw-Kombi, der am linken Außenspiegel beschädigt worden sein könnte. | pizw

