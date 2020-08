Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall - Wer hat Schuld?

Zweibrücken (ots)

Zeit: 25.08.2020, 12:50 Uhr Ort: Zweibrücken, Eitersbergstraße SV: Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem blauen VW-Passat die Eitersbergstraße in Richtung Hofenfelsstraße und hielt vor dem Kreuzungsbereich an der Haltelinie des STOP-Schildes an. Da sie nach eigenen Angaben etwas zu weit vorne stand, legte sie den Rückwärtsgang ein und fuhr etwa einen halben Meter zurück. Hierbei kam es zur Kollision mit einem schwarzen VW-Phaeton, der von einer 43-jährigen Frau gesteuert wurde. Ob der Zusammenstoß durch den zurückfahrenden Passat oder den nach vorn rollenden Phaeton verursacht wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Beide Frauen behaupten nämlich, ihr Fahrzeug habe gestanden, als es zum Zusammenstoß kam. Ein Schaden (200 EUR) ist lediglich am Phaeton entstanden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/976-0 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Unfallgeschehens. | pizw

