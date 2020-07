Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren unter Drogeneinfluss und Auffinden von Betäubungsmitteln

Hornbach (ots)

Zeit: 15.07.2020, 01:30 Uhr Ort: Hornbach, Zweibrücker Straße SV: In der Nacht auf Mittwoch wurde in der Zweibrücker Straße in Hornbach ein französischer PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten beim 24-jährigen Fahrzeugführer Anzeichen auf Drogenkonsum (THC) festgestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs, konnten darüber hinaus 42 Gramm Marihuanna aufgefunden werden. Auf den Fahrzeugführer kommen nun mehrere Anzeigen zu. | pizw

