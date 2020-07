Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Zweibrücken (ots)

Am 8.7.2020, gegen 10.30 Uhr, befuhr der Fahrer eines grauen Mazda 3 die Landauer Straße in Richtung Niederauerbach. In Höhe Anwesen 107 kam ein PKW auf dem Fahrstreifen des Mazda-Fahrers entgegen. Es kam zu einer Berührung und Beschädigung des Außenspiegels am Mazda. Der entgegenkommende Fahrzeugführer entfernte sich ohne den Schaden zu regulieren. Schadenshöhe ca. 75 Euro. Unfallzeugen bitte bei der Polizei Zweibrücken melden.|pizw

