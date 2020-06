Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: E-Bike aus verschlossener Garage entwendet

Pirmasens (ots)

Zwischen Mittwoch, 13:00 Uhr, und Donnerstag, 10:00 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter über ein unverschlossenes Tor in das Parkhaus in der Landauer Straße. Dort befinden sich vermietete Einzelgaragen. Der Täter dürfte über einen ungesicherten schmalen Spalt über dem verschlossenen Garagentor in das Innere gelangt sein. So konnte das Tor von innen geöffnet werden. Entwendet wurde ein Pedelec, "Cube Ac-cess Hybrid Race" in schwarz-blau im Wert von 2000 Euro. Wohl beim Einstieg dürfte der in der Garage abgestellte Pkw zerkratzt worden sein, Sachschaden circa 100 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

