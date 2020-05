Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand

Rodalben (ots)

Am 10.05.20 kurz nach 03:00h wurden mehrere Säcke mit Restmüll angezündet, welche am Grillplatz der Minigolfanlage abgestellt waren. Durch die Feuerwehr Rodalben wurde der Brand gelöscht. Die Feuerwehr war mit insgesamt drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Pirmasens, 06331/520-0 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de. pips

