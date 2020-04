Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zweibrücken (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 24.04.2020, gegen 12:00 Uhr, in der Landauer Straße in Zweibrücken. Nach der Meldung über einen Verkehrsunfall durch einen Zeugen, stellten die eingesetzten Beamten an der Unfallstelle lediglich das verunfallte Fahrzeug fest, welches gegen eine Hauswand gelenkt worden war. Die Insassen des Fahrzeugs hatten sich bereits fußläufig entfernt. Während der anschließenden Suche nach den Fahrzeuginsassen, meldete sich einer dieser bei der hiesigen Dienststelle und meldete den Unfall. Er wurde an die Unfallstelle zitiert und angewiesen seine Mitinsassen ebenfalls zur Unfallstelle kommen zu lassen. Bei der folgenden Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass eine 17-jährige aus Zweibrücken das Fahrzeug auf Anraten des Fahrzeughalters führte und beim Ausparken den Unfall verursacht hatte. Schadenshöhe ca. 3200 Euro. Da diese nicht im Besitz eines Führerscheins ist, kommt auf sie zusätzlich ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu. Gegen den Fahrzeughalter wird eine gesonderte Anzeige wegen Dulden des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. | pizw

