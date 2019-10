Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kind bei Fahrradunfall schwer verletzt

Maßweiler (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag befuhr eine 12-jährige mit ihrem Fahrrad den Radweg in Maßweiler am Friedhof zusammen mit ihrer Mutter. Aus Unachtsamkeit geriet das Kind neben den asphaltierten Weg und stürzte im Anschluss, am Bordstein, als sie wieder auf den Weg zurückkehrte. Durch den Sturz stach sich das Mädchen den Bremshebel des Fahrradlenkers in den rechten Oberschenkel. Dieser musste anschließend durch den eingesetzten Notarzt entfernt werden. Das Mädchen wurde danach stationär im Krankenhaus aufgenommen. Im Einsatz waren neben den Rettungskräften auch die Freiwillige Feuerwehr aus Maßweiler und Thaleischweiler.

