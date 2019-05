Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrskontrolle im Stadtgebiet

Zweibrücken (ots)

Bei einer Standkontrolle der Bereitschaftspolizei in der Gottlieb-Daimler-Straße am 20.05.2019 in der Zeit vom 09:30 Uhr bis 13:30 Uhr mussten die Beamten bei 44 kontrollierten Fahrzeugen folgende Verstöße ahnden bzw. Maßnahmen treffen: 22 Gurtverstöße a 30 EUR, sechs Handyverstöße a 100 EUR, sechs Mängelberichte.

