Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Missglückter räuberischer Ladendiebstahl

Pirmasens (ots)

Am Freitagnachmittag wird eine Frau durch einen Kunden eines Geschäftes in der Teichstraße beim Ladendiebstahl beobachtet. Der Kunde meldet es einer Kassiererin. Diese stellt die Diebin am Ladenausgang und hält sie am Arm fest. Die Beschuldigte will sich losreißen, dreht der Kassiererin hierzu den linken Arm um und schlägt ihr ins Gesicht. Anschließend kann die Diebin zunächst unerkannt flüchten. Bei ihrer Flucht hat sie jedoch weniger Glück, denn sie verliert hierbei ihre Handtasche, in der sich das Diebesgut und der Ausweis der Beschuldigten befindet. Die Kassiererin wurde leicht verletzt.

