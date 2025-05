FW Lage: Feuer Fläche/Wald - 10.05.25 - 22:12 Uhr

Freiwillige Feuerwehr Lage

Feuer Fläche/Wald - 10.05.25 - 22:12 Uhr

Lage

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Lage um 22:12 Uhr unter dem Einsatzstichwort Feuer Fläche/Wald 1 in ein Waldstück an der Heßloher Straße alarmiert.

Etwa 50 Meter tief im Wald brannte auf einer Fläche von rund 1,5 x 1,5 Metern aufgestapeltes Holz. Das Feuer wurde zügig mit einem C-Rohr abgelöscht. Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte den Bereich mithilfe einer Wärmebildkamera, um ein erneutes Aufflammen auszuschließen.

Aufmerksame Jäger, die sich in der Nähe aufhielten, hatten den Brand entdeckt und gemeldet.

Im Einsatz war die Einheit Heiden, sowie die Polizei.

