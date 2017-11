FW-OE: Unscheinbar aber doch im Notfall so wichtig - großartige Investition in die Sicherheit

Auf dem Foto: Thorsten Koletzky (Löschgruppenführer Wirme), Mario und Mirco Fuhlen (Ersthelfer vor Ort), Stefan Steilmann (Vorsitzender Förderverein), Alexander Jaspers (Neujahrssänger und Vertreter ARGE Wirme), Gamze Icten-Kabacali (Volksbank Bigge Lenne), Stefan Spieren (Arzt und Ausbilder) Dirk Godon... mehr Bild-Infos Download

Kirchhundem (ots) - Ist Ihnen auch schon beim vorbeigehen bzw. fahren diese grün beleuchtete "Kiste" am Feuerwehrgerätehaus Wirme aufgefallen ? Da haben Sie sich sicherlich gefragt was das denn sein kann. Hierbei handelt es sich um einen neuen " automatischen externen Defribrillator" kurz AED. Ein Defibrillator, auch Schockgeber, oder im Fachjargon Defi, ist ein medizinisches Gerät zur Defibrillation. Es kann durch gezielte Stromstöße Herzrhythmusstörungen wie Kammerflimmern und Kammerflattern (Fibrillation) oder Vorhofflimmern und Vorhofflattern beenden. Defibrillatoren werden auf Intensivstationen, in Operationssälen, in Notaufnahmen, sowie in Fahrzeugen des Rettungsdienstes bereitgehalten. Seit den 1990er-Jahren werden Defibrillatoren in Form automatisierter externer Defibrillatoren auch zunehmend in öffentlich zugänglichen Gebäuden wie Bahnhöfen, Flughäfen und anderen Orten für eine Anwendung durch medizinische Laien bereitgestellt. Entscheidend bei der Defibrillation ist der frühestmögliche Einsatz, da die durch das Kammerflimmern hervorgerufene Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff binnen kurzer Zeit zu massiven neurologischen Defiziten führen kann. Aus diesem Grund werden auch im öffentlichen Raum immer mehr automatisierte externe Defibrillatoren (AED) platziert. Der erfolgreiche Einsatz eines AED steht und fällt mit der richtigen Durchführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Der AED ist nur eine Ergänzung, kein Ersatz. Jedoch ist zu ergänzen, dass bei einem Kammerflimmern pro Minute die Überlebenschance des Patienten um 10 % sinkt. Daher muss und sollte der Einsatz eines Laiendefibrillators so früh wie möglich stattfinden Durch finanzielle Unterstützung der Volksbank Bigge Lenne sowie den Neujahrssängern des Ortes Wirme/Eminghausen/Kohlhagen konnte seitens des Fördervereins der Löschgruppe Wirme der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhundem ein moderner Defibrillator am Feuerwehrgerätehaus Wirme als zentrale Stelle und für Jedermann zugänglich angeschafft und angebracht werden. Technisch und in der Ausrollung des Projektes wurde der Förderverein von Stefan Spieren und Dirk Godon (Fa. GoMed) im gesamten Zeitraum bis hin zur Schulung aller Interessierten Bürger tatkräftig unterstützt. Der AED ist selbsterklärend und gibt konkrete Anweisungen hinsichtlich Vorgehensweise in einem Notfall.

Auf dem Foto: Thorsten Koletzky (Löschgruppenführer Wirme), Mario und Mirco Fuhlen (Ersthelfer vor Ort), Stefan Steilmann (Vorsitzender Förderverein), Alexander Jaspers (Neujahrssänger und Vertreter ARGE Wirme), Gamze Icten-Kabacali (Volksbank Bigge Lenne), Stefan Spieren (Arzt und Ausbilder) Dirk Godon (Fa.GoMed)

