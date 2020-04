Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: F_Rauchmelder LZ 1: Seniorenwohnpark am Salinenpark

Werne (ots)

Um 5:44 Uhr wurde der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Stichwort F_Rauchmelder zum Seniorenwohnpark am Schwanenplatz alarmiert. Laut Meldungstext war für die Anruferin kein Rauch oder Feuer erkennbar. Die Erkundung ergab, dass die Wohnanlage über eine interne Brandmeldeanlage verfügt, diese aber nicht auf die Rettungsleitstelle in Unna aufgeschaltet war. Für solche Anlagen gibt es offenbar keine weiteren Vorschriften, etwa die Bereitstellung sogenannter Laufkarten. Mit solchen Laufkarten kann die Feuerwehr feststellen, welcher Melder ausgelöst hat und wie man auf dem schnellsten Weg dort hin gelangt.

So konnte zunächst nicht ermittelt werden in welcher Wohn- oder Nutzungseinheit der Rauchwarnmelder ausgelöst hatte. Das Gebäude wurde daraufhin mit mehreren Trupps und mit Unterstützung durch die Polizei durchsucht. Im Erdgeschoss wurde der Rauchwarnmelder dann aufgefunden. Er befand sich nicht in einer Wohneinheit, sondern in einem Aufenthaltsraum. Ein Grund für die Auslösung konnte nicht ermittelt werden, so dass von einem technischen Defekt ausgegangen wurde.

Die Anlage wurde zurück gestellt und an den Betreiber übergeben. Einsatzende war gegen 6:20 Uhr. Im Einsatz waren vier Fahrzeuge und 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Rettungsdienst Werne sowie die Polizei.

