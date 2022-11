Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Schwerer Verkehrsunfall sorgt für stundenlange Sperrung der Affelner Straße

Plettenberg (ots)

Gestern Nachmittag gegen 15:54 Uhr wurden die Kräfte der Feuer- und Rettungswache zu einem Verkehrsunfall auf der Affelner Straße alarmiert. Hier war es in Fahrtrichtung Birnbaum zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Kleintransporter gekommen. Bei Eintreffen der Feuerwehr lag ein verletzter Motorradfahrer auf der Straße und wurde bereits von einer Krankenwagenbesatzung der Feuerwehr Iserlohn sowie einem Polizeibeamten aus Plettenberg erstversorgt, welche zufällig auch auf der Affelner Straße unterwegs waren. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde durch den Einsatzleiter ein Rettungshubschrauber angefordert. Der Christoph 8 aus Lünen ging auf der Affelner Straße runter und transportierte den Patienten nach einer Stabilisierung im Rettungswagen in eine Traumaklinik im Ruhrgebiet. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung des Verletzten und sicherte die Einsatzstelle gemeinsam mit der Polizei gegen den fließenden Verkehr. Nachdem der Rettungshubschrauber die Einsatzstelle verlassen hatte, rückten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst wieder in ihre Standorte ein. Die Affelner Straße blieb aufgrund der aufwändigen Unfallaufnahme der Polizei noch bis in die Abendstunden gesperrt.

Zur Unfallursache und Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell