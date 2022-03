Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Hestenberg - Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst bei chirurgischem Notfall

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Plettenberg (ots)

Am gestrigen Samstag gegen 12:30 Uhr ging bei der Feuer- und Rettungsleitstelle des Märkischen Kreises der Notruf über einen verletzten Forstarbeiter im Hestenberg ein. Der Einsatzort befinde sich oberhalb des Hextentanzplatzes im Hestenberg. Aufgrund der eingeschränkten Befahrbarkeit der Waldwege für die Rettungswagen alarmierte der Disponent zusätzlich zum RTW das allradangetriebene Hifleleistungslöschfahrzeug (HLF) der Feuer- und Rettungswache. Schon auf der Anfahrt in das Waldgebiet war dem Wachabteilungsleiter klar, dass auch mit dem großen Feuerwehrfahrzeug keine Zugänglichkeit zur Unfallstelle bestand. Aus diesem Grund wurde die Löschgruppe Eiringhausen hinzualarmiert. In Eiringhausen wird ein Kleineinsatzfahrzeug (KEF) auf dem Fahrgestell eines VW Amarok vorgehalten,welches speziell für diese Art von Einsatzlagen ausgerüstet ist. Der Patient, der im Beinbereich verletzt war, wurde bis zum Eintreffen des KEF vom Rettungsdienst versorgt, welcher sich zu Fuß zur Einsatzstelle begeben hatte. Anschließend wurde der Patient mit einer speziellen Schleifkorbtrage auf der Ladefläche des KEF verladen und unter Betreuung zum Rettungswagen gefahren. Anschließend ging es mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Plettenberg.

Über die Schwere der Verletzung und den Unfallhergang kann die Feuerwehr Plettenberg keine Auskunft erteilen.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell