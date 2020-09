Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Dachstuhlbrand in Gelsenkirchen Ückendorf verursacht hohen Sachschaden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gelsenkirchen (ots)

Die Feuerwehr Gelsenkirchen wurde am Sonntagabend gegen 23:09 Uhr erneut nach Ückendorf gerufen. Anrufer berichteten von einem Dachstuhlbrand eines 4 geschossigen Gebäudes in der Braunschweiger Straße. Aufgrund dieser Meldung wurden die Feuerwachen Altstadt und Hessler der Berufsfeuerwehr, sowie der Löschzug 18-Ückendorf zur Einsatzstelle alarmiert. Noch auf der Anfahrt zur Einsatzstelle erreichten weitere Notrufe die Rettungsleitstelle und berichteten von einer in Vollbrand stehenden Wohnung. Daraufhin wurde zum zweiten Mal am heutigen Tag die Einsatzstelle auf 'Brand 2' hochgestuft und auch der Löschzug der Feuerwache Buer ebenfalls zur Einsatzstelle entsandt. Tatsächlich brannte der Dachstuhl des Gebäudes in erheblichen Umfang. Die Bewohner hatten bereits das Gebäude verlassen. Die angrenzenden Gebäude wurden von der Polizei geräumt. Unter massiven Einsatz von zwei Drehleitern wurde der Brand im Außenangriff bekämpft; ein innenangriff war im ersten Moment nicht möglich. Erst als die Löschmaßnahmen Wirkung zeigten, konnte auch im Innenangriff unterstützt werden. Nach ca. 2 Stunden war der Einsatz für alle Einsatzkräfte beendet. Im Einsatz waren insgesamt 45 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei hat direkt die Ermittlungen der Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gelsenkirchen

Michael Axinger

Telefon: 0209 / 1704 905

E-Mail: michael.axinger@gelsenkirchen.de

http://www.feuerwehr-gelsenkirchen.de

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell