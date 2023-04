Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau hat ein neues Führungstrio

Bedburg-Hau (ots)

Ende April steht in der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau ein Führungswechsel an. Stefan Veldmeijer scheidet nach 19 Jahren aus der Leitung der Feuerwehr aus. Als zuletzt im Jahre 2017 für die Dauer von sechs Jahren vom Gemeinderat bestellter Ehrenbeamter endet seine Dienstzeit am 26. April. Mit seinem Abschied rückt der bisherige stellvertretende Leiter der Feuerwehr, Gemeindebrandinspektor Klaus Elsmann an die Spitze der Wehr. Mit dem Führungswechsel wird gleichzeitig auch der Weg frei für einen Generationswechsel im Bereich der stellvertretenden Wehrleitung.

Zukünftig wird die Feuerwehr von drei Leitungskräften geführt: der künftige Wehrleiter Klaus Elsmann wird von Gemeindebrandinspektor Tobias Aschemann und Brandinspektor Tobias Lamers unterstützt. Damit wird erstmalig seit Gründung der Feuerwehr die Verantwortung auf ein Führungstrio übertragen. Im Zuge der Vorbereitungen der notwendigen Anhörungen bat die Feuerwehr darum, die Möglichkeit auszuschöpfen, einen weiteren stellvertretenden Leiter zu installieren. Begründet wurde dies durch die Mehrbelastung der Führung, die vor allem durch Verwaltungstätigkeiten und zunehmend neue und angepasste Strukturen in der Gefahrenabwehr entsteht. Der Gemeinderat bestellte demzufolge in seiner Sitzung am 30.03.2023 den Gemeindebrandinspektor Klaus Elsmann zum Wehrleiter und Gemeindebrandinspektor Tobias Aschemann und Brandinspektor Tobias Lamers zu stellvertretenden Wehrleitern.

In einem kleinen Festakt überreichte Bürgermeister Stephan Reinders dem neuen Führungstrio im Beisein der Fraktionsvorsitzenden der im Gemeinderat vertretenden Parteien im Rathaus die Bestellungsurkunden. Bürgermeister Stephan Reinders: "Ich freue mich über die Bestellung der neuen Wehrleitung und möchte mich im Namen der Gemeinde herzlich für die Bereitschaft, diese schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen bedanken. Alle drei machen das ehrenamtlich, neben ihren beruflichen Verpflichtungen und in ihrer Freizeit. Für unsere Gemeinde ist die neue Feuerwehrleitung ein Glücksfall. Gemeinsam mit den Frauen und Männern unserer Wehr sowie mit einer starken Nachwuchsförderung im Rücken sind wir gut aufgestellt, wenn wir in Bedburg-Hau die 112 anrufen müssen. Für das Engagement, das Können und die Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehr in Bedburg-Hau bin ich sehr dankbar!"

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell