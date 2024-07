Feuerwehr Detmold

FW-DT: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Detmold

Am heutigen Montag gegen 12:01 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst mit Notarzt zu einem Verkehrsunfall auf der Dalborner Straße gerufen.

Dort verunglückte ein PKW bei einem Alleinunfall so schwer, dass der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn aus dem Fahrzeug. Die Person wurde lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Bielefeld geflogen werden.

Im Einsatz waren das hauptamtliche Personal der Feuerwehr Detmold, die Löschgruppe Diestelbruch, sowie die Löschgruppe Cappel der Feuerwehr Blomberg. Ebenfalls vor Ort waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt und der Rettungshubschrauber Christoph Westfalen.

