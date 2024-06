FW-DT: Feuerwehr fängt Schlange im Garten

Detmold (ots) - Am Samstag Nachmittag wurde das hauptamtliche Personal und der Löschzug Süd zu einem Heckenbrand in Heiligenkirchen alarmiert. Das Feuer wurde bereits von den Bewohnern gelöscht. Der Brandort wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Detmold Pressesprecher im Einsatzdienst Oliver Böttcher Telefon: +49 (0)160 9062 1826 ...

