Feuerwehr Detmold

FW-DT: Feuer MiG - Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Bild-Infos

Download

Detmold (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Detmold in den Ortsteil Hiddesen gerufen. Nachbarn hat den Klang eines Rauchmelders in einem Mehrfamilienhaus wahrgenommen und folgerichtig die Feuerwehr alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte hatte der Großteil der Anwohner schon selbstständig das Gebäude verlassen. Nachdem sich Zugang zu der Wohnung verschaffen wurde, konnte der Brand schnell ausgemacht werden. Angebranntes Essen war Auslöser für den frühmorgendlichen Einsatz. Das Objekt wurde belüftet und alle Anwohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurück.

Alarmiert wurden das hauptamtliche Personal, der Rettungsdienst sowie der Löschzug Mitte und die Löschgruppe Hiddesen.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell