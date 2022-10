Feuerwehr Detmold

FW-DT: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Einkaufzentrum - Alarm in böswilliger Absicht

Detmold (ots)

Am heutigen Abend gegen 18:00 Uhr wurde das hauptamtliche Personal der Feuerwehr Detmold zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Einkaufszentrum an der "Lange Straße" gerufen. Die Erkundung vor Ort führte zu der Erkenntnis, dass ein Druckknopfmelder betätigt wurde. Da keine Gefahr bestand und weder Feuer noch Rauch erkennbar waren, ist von einer böswilligen Betätigung auszugehen. Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass dies eine strafbare Handlung (Missbrauch von Notrufen) darstellt, die mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden kann. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ergreifung des Täters oder der Täterin aufgenommen. Sollte tatsächlich Gefahr bestehen, zögern Sie jedoch bitte niemals, die Rettungskräfte zu alarmieren. Es entstehen Ihnen hierbei keine Kosten!

