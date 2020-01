Feuerwehr Detmold

FW-DT: Ruhige Silvesternacht für Detmolder Wehr

Bild-Infos

Download

Detmold (ots)

Die erste Alarmierung im neuen Jahrzehnt ließ nicht lange auf sich warten. Gegen 00:10 Uhr ging die erste Feuermeldung ein.

Ca. 5m Hecke standen in Pivitsheide in Flammen, bei Eintreffen der Kräfte konnte das Feuer jedoch schon durch die Anwohner gelöscht werden.

Schon am Silvesterabend wurde das hauptamtliche Personal zu einem Heckenbrand in den Ortsteil Hakedahl gerufen.

Noch auf Rückfahrt von der Einsatzstelle in Pivitsheide wurden die Kräfte zu einer neuen Feuermeldung in die Karl-Ehlers-Straße gerufen. In Brand geratener Unrat beschäftigte die Detmolder Wehr, die Müllsäcke wurden auseinander gezogen und abgelöscht.

Kurze Zeit später wurde ein weiteres Feuer auf dem Detmolder Marktplatz gemeldet, eine Mülltonne war nahe eines Gebäudes in Brand geraten. Die Front des Gebäudes ist in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Feuerwehr Detmold rückte zwischen 15:45 Uhr und 04:45 Uhr 8 mal zu Bränden aus.

Einsätze im Überblick: 31.12. 15:48 Uhr Kleinbrand "Baumstumpf" 31.12. 18:24 Uhr Kleinbrand "Hecke" 01.01. 00:10 Uhr Kleinbrand "Hecke" 01.01. 00:20 Uhr Kleinbrand "Unrat" 01.01. 01:19 Uhr Kleinbrand "Abfalltonne" 01.01. 01:35 Uhr Kleinbrand "Unrat" 01.01. 04:43 Uhr Kleinbrand "Unrat"

Der Rettungsdienst ist zwischen 19:00 Uhr und 07:05 ca. 20 mal alamiert worden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Detmold

Pressesprecher im Einsatzdienst

Christopher Rieks

Telefon: +49 (0)160 9062 1826

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-detmold.org

www.feuerwehr-detmold.org

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell