FW-DT: Flächenbrand 07.07.18

Detmold (ots) - Zu einem Flächenbrand in einem Waldstück in der nähe vom Rolfschen Hof in Berlebeck, wurde am heutigen Vormittag um 11:25 Uhr das Hauptamtliche Personal und der Löschzug Süd gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte dort der Waldboden auf einer Fläche von ca. 25 Quadratmeter. Passanten waren auf den Brand aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr gerufen. Um an den Brandherd im Wald zu kommen wurde eine 300 Meter lange Schlauchleitung durch unwegsames Gelände verlegt. Mit einem C-Rohr konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf nebenstehende Bäume verhindert werden. Dafür verbrauchten wir ungefähr 7.000 Liter Wasser. Der Einsatz unter Leitung von Brandamtmann Uwe Lukas war nach ca. zwei Stunden beendet.

