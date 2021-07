Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Verkehrsunfall und Gasaustritt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Iserlohn (ots)

Am Montagabend kam es in Letmathe im Kreuzungsbereich Schwerter Straße / Hagener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Radfahrer verletzte sich bei einer Kollision mit einem PKW so schwer, das der bodengebundene Rettungsdienst einen Rettungshubschrauber angefordert hatte. Dieser sollte im Bereich des Gerätehaus Letmathe landen. Aufgrund eines Paralleleinsatzes landete der Rettungshubschrauber auf dem ehemaligen Schulhof an der Von-der-Kuhlen-Straße. Nach der notärztlichen Versorgung des Patienten ist dieser in eine Bochumer Spezialklinik geflogen worden. Der PKW Fahrer wurde ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt. Ein Transport war aber nicht erforderlich. Kurz nachdem die Kräfte der Berufsfeuerwehr Iserlohn zur Hubschrauberlandung ausgerückt waren, wurde der Einsatzzentrale der Berufsfeuerwehr Iserlohn ein Gasaustritt in einer Baugrube auf der Straße "Im Markenfeld" gemeldet. Umgehend wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn nach Letmathe alarmiert. Als die ersten Kräfte an der gemeldeten Adresse eintrafen, bestätigte sich die gemeldete Lage, es trat Gas aus einer beschädigten Gasleitung aus. Durch die Einsatzkräfte wurden umliegende Gebäude evakuiert. Während Mitarbeiter der Stadtwerke das Gasleck geschlossen haben, wurde durch die Feuerwehr der Brandschutz mit einem Pulverfeuerlöscher und einer Schlauchleitung sichergestellt. Abschließend wurden die angrenzenden, zuvor geräumten, Gebäude noch einmal durch die Einsatzkräfte begangen und freigemessen, damit sicher gestellt werden konnte, das sich kein Gas in den Gebäuden befindet. Die Straße "Im Markenfeld" war für ca. 90 Minuten komplett gesperrt. Im Einsatz befanden sich ca. 35 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr. Berufsfeuerwehr Iserlohn Pressestelle Marvin Asbeck Frank Brenscheidt Fotos: Marvin Asbeck / Wachabteilung 4

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell