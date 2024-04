Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Unruhige Osterfeiertage für die Feuerwehr Heiligenhaus

Bild-Infos

Download

Heiligenhaus (ots)

Über die Osterfeiertage wurde die Feuerwehr Heiligenhaus zu insgesamt sieben Einsätzen alarmiert. Die Heiligenhauser Retter wurden zu drei Feuermeldungen gerufen, leisteten Hilfe bei einer Person in Notlage, unterstützte den Rettungsdienst, beseitigten ausgelaufenen Kraftstoff auf der Straße und einen Baum der drohte auf eine Straße zu fallen.

In der Zeit vom 29.03.2024 bis zum frühen Abend des 01.04.2024 wurden die ehrenamtlichen Kräfte zu insgesamt sieben Einsätzen - einmal auch kurz hintereinander - gerufen. Bei einem Einsatz waren auch alle Kräfte der Feuerwehr gerufen worden. Die drei Meldungen über ein Feuer haben sich zum Glück nicht bestätigt.

Am Karfreitag, den 29.03.2024 um 16:50 Uhr alarmierte die Kreisleitstelle in Mettmann die ehrenamtlichen Kräfte zum ersten Mal. Auf der Kettwiger Straße drohte ein größerer Ast auf die Straße zu fallen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, lag ein großer Teil des Astes bereits auf der Straße, hing aber auch noch an dem Baum. Aus dem Korb der Drehleiter wurde der Ast dann mit einer Kettensäge vom Baum abgesägt. Der ganze Ast wurde anschließend zerkleinert, sodass die Straße wieder für den Verkehr frei war.

Angemeldetes Osterfeuer ruft die Feuerwehr auf den Plan

Am Samstag, den 30.03.2024 wurden um 17:51 Uhr alle Kräfte der Feuerwehr Heiligenhaus gerufen. Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung bei einer Gärtnerei auf dem Flurweg. Als die ersten Kräfte eintrafen, stellte sich schnell heraus, dass es sich bei dem Feuer um ein ordnungsgemäßes Osterfeuer handelt. Damit konnten rund 40 Einsatzkräfte nach kurzer Zeit wieder zu Ihren Liebsten nach Hause zurückkehren.

Am Ostersonntag, dem 31.03.2024 wurden die Einsatzkräfte um 10:03 Uhr erneut von Ihren Familien getrennt. Der Rettungsdienst forderte die Feuerwehr zur Unterstützung in die Harzstraße nach. Ein Patient musste mit einem Tragetuch aus der Wohnung in den Rettungswagen verbracht werden.

4 Einsätze am Ostermontag

Am Ostermontag, den 01.04.2024 schrillte der Melder der Feuerwehr um 03:23 Uhr zum ersten Mal. Ein Anrufer meldete einen sichtbaren Feuerschein, konnte den genauen Ort allerdings nicht feststellen. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten einen Feuerschein auch wahrnehmen und haben sich auf die Suche gemacht. Von mehreren Seiten der Stadtgrenze aus orteten die Kräfte ein mögliches Feuer. Parallel ermittelte die Leitstelle, ob es ein Brandereignis im Nahbereich von umliegenden Städten gibt. Nach Rund einer Stunde konnten die Kräfte sicher ausschließen, dass es sich um ein Schadfeuer handelt. Gegen 5 Uhr am Morgen konnten die Kräfte wieder in Ihre Betten zurück.

Um 11:38 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in den Kinzigweg gerufen. Nachbarn hatten sich Sorgen um einen Anwohner gemacht. Die Feuerwehr öffnete die Türe, der Rettungsdienst übernahm und kümmerte sich um die Person.

Zweiter Einsatz während laufenden Einsatz

Gegen 19:20 Uhr erfolgte der dritte Einsatz am Ostermontag für die ehrenamtlichen Kräfte. Auf der Rheinlandstraße hatte ein PKW auf mehreren Metern Kraftstoff verloren. Der ausgelaufene Kraftstoff wurde mit Bindemittel aufgenommen, als um 19:46 Uhr wieder die Melder der Einsatzkräfte schrillten. Am Sengenholzer Weg im Stadtteil Isenbügel sollte laut Anrufer eine Gartenlaube brennen. Während die Kräfte auf der Anfahrt waren, meldete die Kreisleitstelle, dass es sich um eine Scheune handeln soll. Beim Eintreffen der ersten Kräfte waren Einheiten der Feuerwehr Essen bereits an der Einsatzstelle eingetroffen. Da vor Ort keine weitere Hilfe erforderlich war und die Einsatzstelle auf Essener Stadtgebiet lag, konnten die Heiligenhauser nach Rund einer halben Stunde wieder einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Heiligenhaus, übermittelt durch news aktuell