BPOLI-WEIL: Was macht der fremde Mann in meinem Bett? 37-jähriger Franzose liegt in fremdem Hotelbett

Freiburg im Breisgau (ots) - Gehörig erschrak sich ein 62-jähriger Gast des Intercityhotels am Freiburger Hauptbahnhof, als er Mittwochnacht gegen 23:30 Uhr in sein Hotelzimmer kam. Lag doch ein fremder Mann in seinem Bett und schlief. Vorher hatte dieser sich offensichtlich noch an seinem Proviant und seinen Zigaretten vergriffen. Hotelmitarbeiter verständigten die Bundespolizei. Eine Streife traf dann vor Ort auf einen Mann, der ihnen bereits bekannt war. Es handelte sich um einen 37-jährigen Franzosen aus dem Obdachlosenmilieu. Dieser war Ihnen am gleichen Tag gegen 17:30 Uhr von Zugbegleitern eines ICE übergeben worden, weil er ohne Fahrausweis von Offenburg nach Freiburg unterwegs war. Der alkoholisierte Mann wurde aus dem Hotelzimmer geführt und zunächst einmal ausgenüchtert. Anschließend erwartete ihn eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Wie der Mann in das offensichtlich verschlossene Hotelzimmer gelangte, konnte nicht geklärt werden.

