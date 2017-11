BPOLI-WEIL: Schweiz liefert zwei vermeintliche Schwerverbrecher aus - Bundespolizei liefert sie in die Justizvollzugsanstalt ein

Weil am Rhein (ots) - Zwei 32 und 35 Jahre alte Rumänen lieferten die Schweizer Justizbehörden am Dienstag am Weiler Autobahn-Grenzübergang an die deutschen Behörden aus. Die beiden Männer waren aufgrund eines internationalen Haftbefehls deutscher Justizbehörden wegen schwerem Raubes und Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Schweiz verhaftet worden. Die deutschen Justizbehörden verdächtigen sie, in Rheinland-Pfalz eine Gaststätte unter Waffengewalt überfallen und eine fünfstellige Bargeldsumme aus einem Tresor geraubt zu haben. Ferner sind sie verdächtig, einen Wohnungseinbruchsdiebstahl verübt zu haben. Die beiden Männer wurden durch die Bundespolizei dem Haftrichter beim Amtsgericht zugeführt und anschließend getrennt in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

