Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Gesuchter im Fernreisebus festgenommen

Konstanz (ots)

Gestern Nachmittag überprüften Bundespolizisten in Konstanz im Rahmen der Binnengrenzfahndung Reisende in einem Fernreisebus aus der Schweiz. Bei der Kontrolle eines 24-jährigen albanischen Staatsangehörigen wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Kiel vorlag. Der Mann ist dringend verdächtigt, im Dezember 2018 einen Wohnungseinbruchdiebstahl begangen zu haben. Der Festgenommene ist heute (07.11.) der Haftrichterin in Konstanz vorgeführt worden. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Der Mann ist anschließend in eine Justizvollzuganstalt gebracht worden.

Werle

