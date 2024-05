BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannte attackieren Reisenden

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Ein Unbekannter hat am vergangenen Dienstag (30.04.2024) den Geldbeutel eines 81-Jährigen am Bahnhof Zuffenhausen entwendet, diesen jedoch kurze Zeit später wieder zurückgegeben. Bisherigen Informationen zufolge fuhr der Reisende am Dienstag zunächst mit einer S-Bahn der Linie S4 vom Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung Zuffenhausen. Dort erfolgte der Umstieg in eine S-Bahn der Linie S6 in Richtung Weil der Stadt. Kurz vor dem Einstieg in ...

mehr