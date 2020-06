Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnsteig

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei Männer im Alter von 33 und 34 Jahren haben am Samstagabend (30.05.2020) gegen 23:00 Uhr gemeinschaftlich auf einen 23-Jährigen und seine 18-jährige Begleiterin am Bahnhof Bad Cannstatt eingeschlagen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten der 33-jährige irakische sowie der 34-jährige marokkanische Tatverdächtige zunächst auf Bahnsteig 3 des Cannstatter Bahnhofs mit dem 23-Jährigen in eine Auseinandersetzung, da einer der Männer wohl zuvor die weibliche Begleitung des späteren Geschädigten umwarb. Als der 23-Jährige dieses Verhalten unterbinden wollte, schlug offenbar einer der beiden Täter ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Anschließend sollen sie den jungen Mann gemeinschaftlich mehrmals gestoßen haben, sodass dieser wohl fast gegen eine zeitgleich ausfahrende S-Bahn gefallen wäre. Als die weibliche Begleiterin versuchte die alkoholisierten Angreifer abzuhalten, soll auch sie mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sein. Einer der Tatverdächtigen nahm offenbar daraufhin einen Schlüssel in die Hand und griff damit den Geschädigten erneut an. Als schließlich mehrere bislang unbeteiligte Reisende die Männer voneinander trennten, ergriff der 33-Jährige die Flucht, konnte allerdings durch eine Streife der Landespolizei im Nahbereich vorläufig festgenommen werden. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die beiden Geschädigten ambulant vor Ort. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen an der Hand und im Gesicht. Seine Begleiterin verspürte durch den Vorfall starke Schmerzen im Kiefer. Die in Stuttgart und im Landkreis Esslingen wohnhaften Männer müssen nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung rechnen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

