Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 33-Jähriger greift Fahrkartenkontrolleurin und Polizisten

Stuttgart (ots)

Ein 33 Jahre alter Mann hat am Samstagabend (08.02.2020) gegen 18:00 Uhr während einer polizeilichen Maßnahme im Bundespolizeirevier Stuttgart einen Beamten mit einem Kugelschreiber angegriffen. Der 33-jährige mongolische Staatsangehörige fiel zuvor in einem Regionalzug nach Stuttgart auf, wo er sich offenbar aggressiv gegenüber Fahrgästen verhielt und unter anderem versucht haben soll, eine Fahrkartenkontrolleurin zu schlagen. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei traf den Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof an und verbrachte ihn für eine Feststellung seiner Identität auf das Revier. Bei einer dortigen Durchsuchung konnte bei dem mit über zwei Promille Alkoholisiertem zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Als der im Landkreis Schwäbisch Hall wohnhafte Mann schriftlich über die mutmaßlich begangenen Straftaten belehrt werden sollte, versuchte er mit einem Kugelschreiber in seiner geballten Faust in das Gesicht eines Bundespolizisten zu schlagen. Die Beamten konnten den Schlag abwehren und den Mann zu Boden bringen und fixieren. Hierbei erlitt der Angreifer eine Schwellung unter dem Auge. Die Polizisten blieben bei dem Vorfall unverletzt. Gegen den 33-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

