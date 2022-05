FW-F: Einsatzreiche Stunden für Frankfurter Feuerwehr und Rettungsdienst

Frankfurt am Main (ots) - Ein Kellerbrand in Griesheim, Auf dem Schafberg, beschäftigte die Einsatzkräfte der Feuerwehr zwischen 16:15 und 17:40. Wegen des entstandenen Brandrauchs wurden alle Bewohner nach draußen in Sicherheit gebracht. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, die Entrauchung, das Nachlöschen von Glutnestern und das Ausräumen von Brandschutt dauerten länger an. Alle Wohnungen wurden auf Verrauchung und gefahrlose Bewohnbarkeit kontrolliert, bevor die ...

mehr