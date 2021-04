Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Trockener Holzmüll brennt an Feldweg im Frankfurter Norden

Frankfurt am Main (ots)

Am Samstagmorgen meldete sich eine Spaziergängerin in der Frankfurter Leitstelle weil sie am Heiligenstockweg, einem Feldweg parallel zur BA66 zwischen Berkersheim und der Friedberger Warte, ein Feuer entdeckt hatte. Wie sich herausstellte, brannte dort offenbar ein Haufen mit alten Paletten, alten Zaunpfählen und anderen Holzresten.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer, das sich auf einer kleinen Fläche von maximal fünf Quadratmetern erstreckte, schnell löschen. Der umgebende Bereich und ein weiterer, ähnlicher Holzhaufen wurden zur Sicherheit außerdem großzügig mit Löschwasser befeuchtet. Wie es zu dem Brand kam, wird von der Polizei ermittelt.

Der genaue Ort des Holzfeuers konnte durch die Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt mithilfe der dort genutzten AML-Technologie ausgemacht werden. AML steht für Advanced Mobile Location und verwendet u.a. die GPS-Daten des notrufenden Handys. Dort, wo keine navigierbare Adresse vorhanden ist, wie z.B. an einem Feldweg, kann dies wertvolle Zeit für die Suche ersparen.

