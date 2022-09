FW-BOT: Rauchentwicklung in einem Unterspannungsgebäude

Feuerwehr Bottrop

Aus ungeklärter Ursache kam es in einem Gebäude auf der Zentralkokerei ArcelorMital zu einer Rauchentwicklung. In dem Gebäude befand sich die Stromverteilung für einen Anlagenbereich. Der betroffene Bereich wurde von der Feuerwehr mit Hilfe von Wärmebildkameras abgesucht. Es wurde keine Ursache für die Rauchentwicklung gefunden. Da kein Einsatz für die Feuerwehr gegeben war, wurde die Einsatzstelle an die Betriebsleitung übergeben. Aufgrund der ersten eingegangenen Meldung ist die Feuerwehr von einem bestätigten Brandereignis ausgegangen und hat neben den Kräften der Berufsfeuerwehr noch die Ortswehren Altstadt, Fuhlenbrock und Vonderort alarmiert. Die Ortswehr Eigen hat für die Zeit den Grundschutz mit der Drehleiter der Ortswehr Kirchhellen übernommen. (Sh)

