Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A2

Bottrop (ots)

Am heutigen Vormittag wurde ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Bottrop tödlich verletzt. Gegen 09.40 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Leitstelle Bottrop einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 zwischen dem Dreieck Bottrop und der Anschlussstelle Oberhausen-Königshardt in Fahrtrichtung Oberhausen. Hier war ein Kradfahrer auf einen Pkw aufgefahren.

Beim Eintreffen des Hilfeleistungszugs wurde der Kradfahrer bereits durch Ersthelfer reanimiert. Der Rettungsdienst übernahm die Reanimation. Zeitgleich wurde der Rettungshubschrauber Christoph 8 aus Lünen angefordert. Der Kradfahrer verstarb jedoch trotz der Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Die Pkw-Fahrerin wurde durch weitere Rettungskräfte versorgt und ins Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr Bottrop war mit ca. 25 Einsatzkräften im Einsatz.

Die Autobahn 2 wurde in Fahrtrichtung Oberhausen für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Du)

