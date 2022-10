Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Wohnungsbrand mit Menschenrettung in Friesdorf

Bonn-Friesdorf, Frankengraben; 04.10.2022 15:48 Uhr

Am Nachmittag schreckte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Bonn-Friesdorf auf, als der Akku eines Elektro-Fahrrades völlig unvermittelt während des Ladevorgangs in Brand geriet. Durch das Feuer und die einhergehende starke Rauchentwicklung war der Bewohnerin der Fluchtweg über das Treppenhaus versperrt. Sie öffnete ein Fenster zur Margaretenstraße, beugte den Oberkörper aus dem Fenster an die frische Luft und rief dort um Hilfe.

Wenige Meter neben dem Wohngebäude befand sich zu dem Zeitpunkt zufällig die Besatzung des Tanklöschfahrzeuges der Feuerwache Bad Godesberg, die auf die Hilferufe aufmerksam wurde. Von den Einsatzkräften wurden unmittelbar weitere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst angefordert und die Rettung der Person eingeleitet.

Die Bewohnerin harrte unbeschadet am Fenster aus, bis sie über eine Drehleiter gerettet wurde. Sie wurde vom Rettungsdienst und einem Notarzt in Augenschein genommen, konnte jedoch vor Ort verbleiben. Das Feuer in der Wohnung wurde von einem Trupp unter Pressluftatmer gelöscht und die Wohnung anschließend entraucht.

Der Bereich zwischen Annaberger Straße und Margaretenstraße blieb bis zum Ende der Einsatzmaßnahmen um 17 Uhr gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz befanden sich 34 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst von den Feuerwachen 1,2 und 3 sowie von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Godesberg.

