FW-BN: Feuer in Mehrfamilienhaus - schnelles Eingreifen verhindert Brandausbreitung

Bonn (ots) - Die Feuerwehr Bonn wurde am späten Abend des 24.02.2018 zu einem Brandeinsatz in einer viergeschossigen Wohnanlage in die Sudetenstraße in Bonn-Tannenbusch alarmiert. Der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn wurde über Notruf 112 von mehreren Bewohnern ein Brand mit Flammen und einer starken Rauchentwicklung gemeldet . Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte eine starke Rauchentwicklung im Gebäude festgestellt werden. Mehrere Bewohner hatten bereits die Wohnanlage verlassen. Weitere Bewohner machten sich am Fenster bemerkbar. Über einen Treppenraum gingen mehrere Trupps der Feuerwehr unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Durch diesen schnellen Einsatz konnte eine Ausbreitung auf weitere Wohneinheiten verhindert werden. Nach abschließenden Lüftungsmaßnahmen konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Eine Person wurde durch den anwesenden Notarzt untersucht. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet. Im Einsatz waren ca. 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst.

