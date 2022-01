Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Laubenbrand in Oberhausen Holten Frau erlitt Brandverletzungen

Oberhausen (ots)

Am Freitagabend erreichten mehrere Notrufe die Einsatzleitstelle der Feuerwehr Oberhausen. Die Anrufer meldeten einen Laubenbrand im Stadtteil Holten. Als die Feuerwehreinheiten an der Einsatzstelle eintrafen, stand die Gartenlaube bereits im Vollbrand. Nachbarn kümmerten sich um eine verletzte Frau. Sie hatte sich Verbrennungen zugezogen. Die 34jährige wurde von einem Notarzt versorgt und mit einem Rettungswagen in eine Duisburger Spezialklinik gefahren. Zwei Feuerwehr-Trupps löschten die Überreste der Gartenlaube und sicherten anschließend zwei Campinggasflaschen aus dem Brandschutt.

Die Feuerwehr Oberhausen war mit 25 Einsatzkräften vor Ort.

Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.

