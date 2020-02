Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr

Am Sonntag Abend um 19:35 Uhr meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Eppinghofer Straße, dass ein Heimrauchmelder in einer Wohnung im 3. Obergeschoß ausgelöst hat und es leicht verbrannt riecht. Daraufhin wurde umgehend der Löschzug der Feuerwache Broich alarmiert. Der Mieter der betroffenen Wohnung kam zeitgleich nach Hause. Bei der Erkundung vor Ort konnte eine massive Verrauchung der Wohnung festgestellt werden. Die Ursache, angebrannte Essen auf dem Herd, konnte schnell abgelöscht werden. Im Anschluß musste die Wohnung noch mit einem Lüfter vom Rauch befreit werden. Noch während der Lösch- und Lüftungsmaßnahmen wurde der Löschzug der Feuerwache Heißen gegen 19:43 Uhr zu einem weiteren Brand in Styrum auf der Augustastraße alarmiert. Dort brannte ebenfalls Essen auf dem Herd, welches zügig abgelöscht werden konnte. Hier musste ebenfalls die Wohnung quergelüftet und vom Rauch befreit werden. Bei beiden Einsätzen kamen keine Personen zu Schaden. Alle Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.(HJF)

