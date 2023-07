Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Zwei Unfälle auf der BAB 52 in kurzer Folge

Mönchengladbach-BAB 52, 17.07.2023, 17:04 und 18:10 Uhr, FR Düsseldorf (ots)

Am späten Nachmittag wurde der Leitstelle ein Verkehrsunfall auf der BAB 52 gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Pkw in der AS MG-Nord in FR Düsseldorf mit der Leitplanke kollidiert war. Der Fahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst notfallmedizinisch untersucht und konnte an der Einsatzstelle verbleiben. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten zusammen mit der Autobahnpolizei die Unfallstelle ab, trennten die Fahrzeugbatterie vom Boardstrom und nahmen ausgelaufene Betriebsmittel auf.

Alarmiert waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Rund eine Stunde später wurde der Leitstelle erneut ein Verkehrsunfall, nun mit zwei beteiligten PKW und einer eingeklemmten Person gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese jedoch fest, dass nur ein PKW ins Schleudern geraten und in die Leitplanke geraten war. Nach einer notfallmedizinischen Untersuchung konnte der Fahrer eigenständig und ohne technische Hilfeleistung das Fahrzeug verlassen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten zusammen mit der Autobahnpolizei die Unfallstelle ab und trennten die Fahrzeugbatterie vom Stromkreis. Der Fahrer des PKW wurde zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus transportiert. Aufgrund des Feierabendverkehrs kann es zu erheblichem Rückstau auf der Autobahn. Dank einer gut geführten Rettungsgasse konnten die Einsatzkräfte bei diesem Einsatz schnell und problemlos zur Unfallstelle gelangen.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswachen II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jonas Günther

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell