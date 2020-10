Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kleinbrand in Küche

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Hardt, 30.10.2020, 14:02 Uhr, FrankenfeldMönchengladbach-Hardt, 30.10.2020, 14:02 Uhr, Frankenfeld (ots)

Am heutigen frühen Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Kleinbrand in einer Küche in ein Mehrfamilienhaus alarmiert. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten schnell Entwarnung geben. Ein Nachbar hatte den Brand bereits gelöscht und die Mieter aus der Wohnung geholt. Den Einsatzkräften blieb lediglich die Aufgabe den entstandenen Brandrauch aus der Wohnung zu entfernen. Der Brandbereich wurde zur Sicherheit auch mittels einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die Mieter der Wohnung, darunter ein Kleinkind, wurden durch einen Notarzt untersucht und durch einen Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Löschfahrzeug der FRW I (Neuwerk), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt und zwei Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell