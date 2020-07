Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand eines Rundballen

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Günhoven, 31.07.2020, 05:09 Uhr, Günhoverstraße (ots)

Die Feuerwehr Mönchengladbach wurde in den frühen Morgenstunden zu einem Rundballenbrand in den Ortsteil Günhoven alarmiert. Hier hatte sich, an einer auf einem Feld befindlichen Strohmiete, aus unbekannter Ursache ein Rundballen entzündet. Ein Bauer hatte diesen vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits mit einem Traktor von den anderen Ballen getrennt und auseinandergezogen. Die Feuerwehr löschte den Brand mit einem Schnellangriffsrohr ab.

Im Einsatz war das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt).

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Guido Bruckmann

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell