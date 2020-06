Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Lagerfeuer verursacht Feuerwehreinsatz

Mönchengladbach, Odenkirchen, 28.06.20 21:06 Uhr, Oppelner Straße (ots)

Am Sonntagabend meldeten mehrere Anrufer der Leitstelle der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Gewerbegebietes an der Oppelner Straße. Die entsandten Einsatzkräfte konnten auf der Anfahrt bereits eine Rauchentwicklung erkennen. Ursache hierfür war ein illegales Feuer in einem Grünstreifen indem mehrere Autoreifen verbrannt wurden. Die Feuerwehr löscht das Feuer mit einem C-Strahlrohr ab. Die Verursacher hatten sich bereits von der Einsatzstelle entfernt.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Odenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Christoph Musch

