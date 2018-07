FW-MG: Angebranntes Essen - Rauchwarnmelder löste aus

Mönchengladbach-Hardtbroich-Pesch,09.07.2018, 18:18 Uhr, Korschenbroicher Str. (ots) - Im Einsatz waren das Löschfahrzeug der Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Heute am frühen Abend rief ein Bewohner eines Hauses an der Korschenbroicher Str. bei der Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach an und meldeten das Auslösen eines Rauchwarnmelders in einer Wohnung im 4. Obergeschoss. Die zuerst eintreffende Polizei hatte sich bereits Zutritt zur Wohnung verschafft. Auf dem Herd in der Küche der Wohnung war Essen angebrannt. Der Bewohner war stark alkoholisiert eingeschlafen. Die Polizei hatte bereits die Reste des Essens vom Herd genommen und den Herd abgestellt. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnung mit Hochleitungslüftern entraucht. Der Bewohner wurde vorsorglich in eine Krankenhaus transportiert.

Einsatzleiter: BA Sven Hoffknecht

Rückfragen bitte an:



Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell