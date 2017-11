FW-MG: Hilfeleistung der besonderen Art

Mönchengladbach-Schrievers, 16.11.2017, 14:44 Uhr, Fuchsstraße (ots) - Im Einsatz war das Kleineinsatzfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt).

Feuerwehrkräfte rückten am Donnerstagnachmittag zu einer Hilfeleistung der besonderen Art aus. Eine Fahrerin aus Köln, die mit ihren Kleinkindern in Mönchengladbach zu Besuch war, hatte beim Verlassen ihres Autos den Autoschlüssel verloren. Dieser fiel unglücklicherweise direkt in den darunter befindlichen Regenwassergully. Der Sohn einer Freundin hatte Dank seines Feuerwehrkinderbuches die Idee, dass in diesem Fall die Feuerwehr helfen könnte. Die Besatzung des Kleineinsatzfahrzeuges konnte den Inhalt des Gullys absaugen und mit Hilfe eines provisorisch gebauten Keschers den Schlüssel bergen, so dass die Mutter mit Ihren Kindern auch wieder die Heimreise nach Köln antreten konnte.

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Dirk Hermens

Rückfragen bitte an:



Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell