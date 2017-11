FW-MG: Tierrettung

Mönchengladbach-Rasseln, 16.11.2017, 08:59 Uhr (ots) - Im Einsatz war das Kleineinsatzfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt).

Am Morgen wurde die Feuerwehr zu einem verletzten Bussard nach Rasseln gerufen. Vor Ort hatte eine aufmerksame Passantin bei einem Spaziergang mit Ihrem Hund den am Wegesrand liegenden Bussard gesehen und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Die Beamten konnten mit Hilfe eines Fangnetzes und der Tiertransportbox das Tier zu einem in Mönchengladbach ansässigen Greifvogelexperten bringen. Der Greifvogel war nach dessen Aussage völlig erschöpft und wäre in nächster Zeit erfroren. Jetzt ist er dank schneller Hilfe wieder auf dem besten Wege der Besserung und wird in der Greifvogelstation Gymnich aufgepäppelt, in die der Vogelfreund ihn brachte.

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Dirk Hermens

